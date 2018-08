Sony cria layout para PlayStation 4 em homenagem ao Orgulho LGBT

Em junho se comemora o mês do Orgulho LGBT Foto: Pixabay/@nancydowd

A Sony disponibilizou para os jogadores de PlayStation 4 nesta sexta-feira, 1º, o layout Para Todos os Jogadores. O item foi pensado para homenagear o mês do Orgulho LGBT, comemorado em junho.

Os layouts podem ser baixados gratuitamente na loja do PlayStation e mudam o visual do plano de fundo e dos ícones nos menus do videogame. O layout comemorativo deixa a tela dos jogadores muito mais colorida, em referência às cores do arco-íris que são símbolo da comunidade LGBT.

A iniciativa de celebrar a diversidade de seus clientes não é nova. Em julho de 2017, a Sony havia feito o mesmo pela primeira vez, mas apenas para os jogadores da Europa. Isso porque a empresa foi uma das patrocinadoras da Parada Gay de Londres, que ocorre em julho.

Também em comemoração ao mês do orgulho LGBT, o Twitter lançou um emoji especial que poderá ser usado em diversos países até o dia 30 de junho. No Brasil, para visualizar a imagem que traz a bandeira arco-íris dentro de um coração, basta tuitar com as hashtags #OrgulhoLBT, #AmorÉAmor, #OAmorVence e #ParadaDoOrgulho.

Neste domingo, 3, ocorre a 22ª Parada do Orgulho LGBT na Avenida Paulista, em São Paulo.

