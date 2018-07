Solteiros paqueram seis pessoas ao mesmo tempo, diz site de relacionamento

Estudo também aponta que 74% dos australianos procuram um relacionamento sério Foto: Pixabay

Encontrar um par está longe de ser uma tarefa fácil. Por isso, talvez, investir em apenas um interesse amoroso (ou sexual) parece estar se tornando uma alternativa pouco produtiva. Para muitos, o mais fácil é tentar a aproximação com mais pessoas por vez e, assim, aumentar as chances de que alguma obtenha sucesso. Ao menos é o que aponta um estudo do site de relacionamentos eHarmony Australia, divulgado em novembro.

De acordo com o levantamento, um solteiro paquera cerca seis pessoas ao mesmo tempo. Dentro dessa ideia, estão incluídas desde conversas cheias de intenções em aplicativos e sites até aproximações que resultam em encontros e envolvimentos amorosos.

Em entrevista à revista Cosmopolitan, a diretora da eHarmony Australia, Nicole McInnes, atribui esse fenômeno a aplicativos de relacionamentos, como o Tinder e o Happn. "A pesquisa demonstra que aqui e no mundo todo há muita insatisfação com os resultados de muitos aplicativos", aponta.

Outro dado apontado pelo eHarmony é a banalização do chamado "ghosting", que é o ato de desaparecer sem dar qualquer notícia. Segundo o site, 51% dos australianos admiram já ter sumido sem dar satisfação, enquanto 64% dizem já ter sofrido "ghosting" nos últimos 12 meses. Em contrapartida, a pesquisa também aponta que 74% dos solteiros do país estão em busca de um relacionamento duradouro.