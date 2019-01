Sobe para 57 o número de animais resgatados em Brumadinho (MG)

Animais são resgatados após queda de barragem em Brumadinho, Minas Gerais. Foto: Divulgação/ CRMV-MG

O número de animais resgatados em Brumadinho até a noite desta quarta-feira, 30, aumentou para 57. A Brigada Animal acolheu 27 cães, 14 pássaros, oito galinhas, dois galos, dois bovinos, dois patos, um gato e um cágado. Todos foram encaminhados para o hospital de campanha, montado em uma fazenda da região indicada pela Vale, empresa responsável pela barragem que se rompeu.

A estrutura para os procedimentos com os animais ocorre em duas fazendas. O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais coordena a equipe de profissionais, estudantes da Escola de Veterinária da UFMG, auxiliares e ONGs, como a Federação Humanitária Internacional Fraternidade e a Arca da Fé resgate animal. As ações também contam com a participação da Anclivepa Minas.

No local, esses animais estão sendo submetidos a exames de triagem e recebem os primeiros tratamentos.

Parte da equipe da Brigada Animal e que atua em Brumadinho. Foto: Divulgação/ CRMV-MG

Inicialmente, todos são tratados no hospital improvisado e serão encaminhados aos donos. Caso os tutores não sejam localizados, serão disponibilizados para adoção. A Brigada Animal ainda não soube dizer se conseguirá localizar os responsáveis pelos bovinos.

O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais cedeu ao E+ fotos e vídeos emocionantes de momentos dos resgates. Confira.

Desde os primeiros instantes após a tragédia, equipes de veterinários e peritos fazem o trabalho de buscas, salvamento e cuidados dos animais encontrados. Em alguns casos, como o resgate de bois e vacas, há a utilização de equipamento específico.

Boi é içado em Brumadinho. Foto: Divulgação/ CRMV-MG

Nesta terça-feira, 29, animais em área de risco foram mortos por agentes na região. A apresentadora Luisa Mell publicou, nas redes sociais, um vídeo criticando a situação. "Não há eutanásia em cima de um helicóptero, atirando, isso é assassinato", declarou.

De acordo com o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), uma vaca e um cavalo, que estavam atolados há quatro dias em um local de difícil acesso, tiveram de ser abatidos por meio de rifle sanitário nesta segunda-feira, 28.

Equipes de veterinários e zootecnistas acolhem animais resgatados em Brumadinho. Foto: Divulgação/ CRMV-MG

São 30 profissionais que integram a Brigada Animal, entre médicos-veterinários, zootecnistas e voluntários tentando salvar bois, cachorros, aves e outros animais da lama que devastou a região.