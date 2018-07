Site indica se filmes e séries têm atores ou membros da produção denunciados por assédio sexual

Classificação de Meia Noite em Paris, dirigido por Woody Allen, acusado de abuso pela filha em 2014. Foto: Resultado de busca Rotten Apple/www.rottenappl.es

O site The Rotten Apples foi lançado para indicar se filmes ou séries têm atores ou membros da produção que foram denunciados por abuso ou assédio sexual. Se sim, a plataforma indica quem e em qual cargo atuou.

Segundo informe do próprio site, a meta é aumentar o nível de informação e manter o assunto em discussão na mídia. “De forma alguma condenamos as obras”. Todas as informações são baseadas em banco de dados, e o site comunica que erros podem acontecer. É possível a correção por parte dos usuários.

As Maçãs Podres. O E+ testou, e deu quase certo. Tentamos Meia Noite em Paris, dirigido por Woddy Allen, acusado de estupro por sua filha Dylan Ferrow. Após um rápido momento de busca, aparece na tela: Rotten Apple (Maçã Podre), e o nome do diretor acusado de abuso.

House Of Cards também recebe a classificação Rotten Apple, e o site indica Kevin Spacey. Amor e Tulipas, dirigido por Harvey Weinstein, tem a mesma classificação.

No entanto, os filmes Assassinato no Expresso Oriente e Animais Fantásticos 2, ambos com Johnny Depp no elenco, estão listados como Fresh Apple. Depp é acusado de agressão à mulher, embora não tenha seu nome vinculado a crimes de abuso e assédio sexual.

As Maçãs Frescas. São as obras supostamente livres de relação com abuso. Entre eles estão os seriados Friends, The O.C. e The Crown, testados pela reportagem. Colocamos o nome das obras no campo de busca e como resultado vimos Maçãs Frescas e nenhum nome indicado.

Será que é maçã é boa mesmo?