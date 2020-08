Site disponibiliza versões acessíveis de livros como ‘Peter Pan’

Livros como 'Peter Pan' foram lançados com elementos para trazer acessibilidade Foto: YouTube / inclusãosp SEDPcD

O governo do Estado de São Paulo lançou nesta terça-feira, 25, um site com 13 livros em versões acessíveis, com o objetivo de facilitar o acesso de pessoas com deficiência à literatura. Entre as obras estão o clássico infantil Peter Pan e produções de Júlio Verne e Cecília Meireles.

Todos os livros foram disponibilizados com legenda, áudio, audiodescrição, imagem e a chamada leitura simples, que traz adequações na linguagem, conteúdo e forma para facilitar a compreensão das obras. Elas também foram traduzidas e interpretadas na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O projeto Diversos – Livros Acessíveis e Inclusivos é uma iniciativa da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e resultado de uma parceria com o Centro de Tecnologia e Inovação (CTI) e a ONG Mais Diferenças.

Outra parte do projeto envolverá a realização de oficinas de formação para profissionais da educação, cultura e outros profissionais ligados ao ato da leitura, para estimular práticas acessíveis na área. Confira a lista completa dos livros, que estão disponíveis clicando aqui.

- Uma nova amiga, de Lia Crespo

- Serei sereia, de Kely de Castro

- O discurso do urso, de Julio Cortázar

- O menino no espelho, de Fernando Sabino

- A bolsa amarela, de Lygia Bojunga

- Frritt Flacc, de Júlio Verne

- Bem do seu tamanho, de Ana Maria Machado

- Sei por ouvir dizer, de Bartolomeu Campos de Queirós e Suppa

- Volta ao mundo em 80 dias, de Júlio Verne

- Peter Pan, de J. M. Barrie

- As cores no mundo de Lúcia, de Jorge Fernando dos Santos

- O menino azul, de Cecília Meireles e Lúcia Hiratsuka

- Kafka e a boneca viajante, de Jordi Sierra I Fabra

