Site disponibiliza gratuitamente quadrinhos do Pantera Negra para baixar

Parte da capa da HQ 'Pantera Negra', de 2016, que foi escrita por Ta-Nehisi Coates e está disponível para download gratuito Foto: Marvel / Reprodução

O site Comixology, que faz parte da empresa Amazon, disponibilizou gratuitamente no sábado, 5, diversas histórias em quadrinhos sobre o Pantera Negra, todas em inglês. A promoção foi realizada uma semana depois da morte do ator Chadwick Boseman, que interpretou o herói nos cinemas.

A ação não foi divulgada oficialmente pelo Comixology, mas alguns usuários nas redes sociais Twitter e Reddit notaram e compartilharam a promoção. Foram disponibilizadas, ao todo, 256 edições de quadrinhos sobre o super-herói da Marvel, que podem ser baixadas diretamente no site. Não foi informado até quando será possível baixar os quadrinhos.

As histórias incluem as primeiras edições das HQs solo do rei de Wakanda, lançadas em 1977 e 1988. Ele estreou no universo Marvel em 1966, nos quadrinhos do Quarteto Fantástico. Também estão disponíveis os dois volumes escritos por Ta-Nehisi Coates, o primeiro de 2016 e o segundo de 2019, que continua sendo publicado até hoje e mostra o Pantera Negra encontrando o Império Intergaláctico de Wakanda.

Lots of Black Panther comics are free on Comixology https://t.co/m3LgRR0l6S pic.twitter.com/620cYOVu7L — Wario64 (@Wario64) September 5, 2020

Também foram disponibilizadas outras HQs sobre personagens do universo do herói: as séries Shuri, de 2018, focada na história da irmã do Pantera Negra, e Killmonger, do mesmo ano, que conta a história do vilão mostrado no filme Pantera Negra.

Nos cinemas, Shuri, vivida por Letitia Wright, é cotada para assumir o título de Pantera Negra após a morte de Boseman, algo que já ocorreu anteriormente nos quadrinhos, nas edições entre 2008 e 2010 - que estão na promoção.

Também é possível baixar a série Pantera Negra e os Agentes de Wakanda, de 2019, que mostra o rei T’challa, nome do herói, liderando os Vingadores e uma equipe de agentes secretos que inclui as personagens Vespa, Okoye e Harpia.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais