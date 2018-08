Site de pornografia vê queda brusca de audiência por conta de falso alerta de míssil no Havaí

O site de pornografia PornHub viu queda brusca de audiência por conta do alerta falso de ataque por míssil balístico que foi enviado para a população do Havaí Foto: Courtesy of TWITTER @wpugh/via REUTERS

Os habitantes do Estado norte-americano do Havaí entraram em pânico no último sábado, 13, quando o governo enviou um alerta falso à população, que indicava que um míssil balístico tinha sido disparado na direção do arquipélago. Foram 40 minutos de caos até o governo retificar a informação e avisar que se tratava de um alarme falso.

O site pornográfico PornHub, líder mundial de acessos no segmento, é conhecido por fazer medições de audiência em eventos de magnitude como o episódio final da temporada de Game of Thrones, o Super Bowl ou as finais da NBA. Desta vez, eles resolveram quantificar a queda de audiência que o site teve no Havaí por conta do alerta falso e os números foram impressionantes.

Eles usaram como base os acessos nos dois sábados anteriores ao falso alarme e descobriram que logo após o envio do alerta à população já houve uma queda abrupta de visualizações no site. Em certo momento a queda de audiência foi de 77% se comparado aos outros sábados. Quando o governo do Havaí tranquilizou a população, o site voltou a ficar ao normal e teve até um inusitado aumento de 48% na audiência 20 minutos após o susto.

Veja abaixo o gráfico.