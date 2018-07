Site cria 'gerador de desculpas' para casos de abuso sexual de personalidades

Um grupo de amigos criou um 'gerador de desculpas' ironizando as desculpas feitas pelas personalidades nos casos de assédio sexual Foto: Eduardo Munoz Alvarez/

A série de denúncias de abusos sexuais cometidos por inúmeras figuras importantes abalou o noticiário norte-americano nos últimos meses. Envolvendo desde atores como Kevin Spacey até o âncora Charlie Rose, esses escândalos resultaram em pedidos de desculpas dos acusados.

Um trio de amigos resolveu fazer graça do show de trivialidades e falsas intenções dessas declarações e fez um gerador de desculpas irônico juntando os chavões mais comuns utilizados nessas situações.

Estão presentes alguns clássicos como "não me lembro do episódio", "eu cresci em uma época diferente" e "minhas ações não correspondem aos meus valores" sempre com um parênteses ou vírgula do lado dando o tom irônico das declarações.

Clique no link para ver o site e criar sua própria desculpa esfarrapada.