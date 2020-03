‘Sintomas de coronavírus’ é o termo mais buscado por brasileiros no Google na última semana

Buscador do Google aponta 'sintomas de novo coronavírus' como tema mais procurado por brasileiros nos últimos sete dias. Foto: PIxabay

Nos últimos sete dias, ‘sintomas de coronavírus’ foi o termo mais procurado por brasileiros no Google. O levantamento foi feito pela própria plataforma e revela o interesse da população do País pelo tema.

Numa indicação de que nunca estivemos tão preocupados em observar os sinais do nosso corpo, o assunto teve um aumento de interesse de 1011%, comparando o início da ferramenta Google Trends, em 2004, com os dias atuais.

O Brasil é um dos países que mais pesquisou por sintomas no Google nos últimos sete dias, perdendo apenas para Equador, Tailândia e República Dominicana.

'Como está o coronavírus no Brasil?' foi a pergunta campeã no Google Trends na última semana. Foto: Divulgação/Google

Principais perguntas com os assuntos "Brasil" e "coronavírus"

Nos últimos sete dias, estas foram as perguntas mais realizadas por brasileiros no Google sobre a pandemia do novo coronavírus:

- Como está o coronavírus no Brasil?

- Quantos casos de coronavírus há no Brasil?

- Quando vai ser o pico do coronavírus no Brasil?

- Quando o coronavírus vai acabar no Brasil?

- Quando foi o primeiro caso de coronavírus no Brasil?