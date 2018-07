'Show dos Atrasados': Internautas acompanham com memes o fechamento dos portões para o Enem

Fechamento dos portões para o Enem na UNIP da Avenida Marquês de São Vicente, em São Paulo Foto: Tiago Queiroz/ Estadão

O assunto mais falado no Twitter neste momento é o #ShowDosAtrasados. Antes mesmo dos portões dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serem fechados, a hashtag já estava no topo dos trending topics da rede social.

Muitos internautas demonstravam sua expectativa para ver a reação de estudantes que chegariam atrasados; outros relembravam os memes de anos anteriores; e muitos usuários que se decepcionaram, com a pequena quantidade e pouca dramaticidade dos atrasados nesta edição.

Veja as reações:

qnd eu chego na sala e lembro que tinha tarefa #ShowDosAtrasados pic.twitter.com/pG2vh2cXPZ — cleytu (@cleytu) 5 de novembro de 2017

br tá com crise até de memes, não tá fácil #ShowDosAtrasados — bins (@srtalamounier) 5 de novembro de 2017

#ShowDosAtrasados quando eu ligo pra minha mãe pedindo pra ir no rolê com os amigo e ela não deixa pic.twitter.com/Qgb8FhHOb4 — nanda (@nightxngaledemz) 5 de novembro de 2017

Agradecer a essa guria que salvou o primeiro dia do #ShowDosAtrasados pic.twitter.com/hUh13qHFFU — sarah (@kccamzz) 5 de novembro de 2017

quando você fica bebado e seus amigos te contam o que você fez no dia seguinte #ShowDosAtrasados pic.twitter.com/Fq58wEXZT4 — luiz felipe (@luizfelipesf14) 5 de novembro de 2017

E o camarote do Não Salvo, Cid? Ta maneiro viu! pic.twitter.com/ZJ09jeb6iV — NaoSalvo (@naosalvo) 5 de novembro de 2017