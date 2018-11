Show de luzes e balé aéreo serão realizados para a chegada do Natal na Paulista

Apresentações de luzes e balé aéreo marcam a chegada do Natal, na avenida Paulista. Foto: Divulgação/Top Center

A avenida Paulista, em São Paulo, é conhecida pelos enfeites de Natal em dezembro. Nos últimos anos, os estabelecimentos comerciais da região não investiram muito na decoração. Agora, em 2018, um dos empreendimentos decidiu criar shows diários de luzes, corais e até balé aéreo.

Nesta quinta-feira, 15, quem passar pela avenida a partir das 16h poderá conferir de perto O Fantástico Natal das Luzes. Organizado pelo Top Center Shopping, o evento também terá balé aéreo, formado por seis artistas e uma cantora presos a um guindaste, a 25 metros de altura. Depois da performance, um coral fará apresentação com músicas natalinas.

As apresentações do show de luzes serão diárias às 19h, 19h40 e 20h20 até o fim do ano. A iluminação se movimenta sincronizada ao ritmo de canções clássicas.

“Planejamos um projeto marcante. Queremos materializar a energia do Natal em nossas apresentações. Pretendemos encantar o público e proporcionar um momento maravilhoso na avenida Paulista, que já é conhecida como um dos lugares mais simbólicos nessa época em São Paulo”, afirma Vanessa Casagrande, gerente comercial e financeiro do Top Center.

Além disso, todos os domingos de dezembro terão apresentações de corais de colégios e instituições filantrópicas. Apenas no dia 23 não haverá show. Todas as atrações são abertas ao público. O Top Center Shopping fica na avenida Paulista, 854, Bela Vista, São Paulo.