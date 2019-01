Shoppings de SP promovem atividades gratuitas no aniversário da cidade

Passeio comemora o aniversário da cidade de São Paulo com visita a pontos históricos. Foto: Shopping Light/Divulgação

Diversas atividades tomarão conta da cidade de São Paulo nesta sexta-feira, 25, para comemorar os 465 anos da metrópole. Muitas delas são gratuitas e algumas serão oferecidas pelos shoppings paulistanos.

Para aqueles que gostam de história, o Shopping Light vai promover o Walking Tour Edição Especial Aniversário de São Paulo, em que os participantes poderão conhecer os principais pontos do centro da cidade e ambientes internos do prédio.

Durante a década de 1990, o Edifício Alexandre Mackenzie sediou a Companhia Light de Energia Elétrica e depois a Eletropaulo. Em 1999, o local foi restaurado e passou a ser um centro comercial.

A expectativa é que 300 pessoas participem da ação, que contará com diversos guias de turismo para acompanhar os grupos. O passeio será orientado em português, inglês e, novidade este ano, em Libras. Tradicionalmente, o Walking Tour ocorre a cada último domingo do mês.

O ponto de encontro será no Novotel Jaraguá, localizado próximo ao Shopping Light, a partir das 9h30 e é preciso fazer inscrição para participar (leia mais abaixo). Os inscritos receberão um kit especial com itens de café da manhã e uma mochila personalizada.

O roteiro inclui caminhadas por locais importantes para a história da cidade de São Paulo, como Teatro Municipal, Viaduto do Chá, Rua São Bento, Edifício Martinelli, Edifício Altino Arantes, Mosteiro de São Bento, Páteo do Colégio, praça e catedral da Sé, Largo São Francisco, entre outros.

Já o roteiro interno no Shopping Light segue com a visita ao elevador, escadarias, cobertura e outros locais que reúnem fatos interessantes da década de 1920. A ideia é abordar toda a história que permeia o local.

Atividades físicas

Para quem quer uma programação mais agitada, o Top Center Shopping, localizado na Avenida Paulista, vai animar a manhã de sexta-feira com aulas de Fit Dance e Zumba.

A ação #VemProAulão é realizada em parceria com a academia Bio Ritmo e disponibiliza 50 vagas para cada atividade. Também é preciso se inscrever antes (leia mais abaixo).

Com o auxílio de um professor, os participantes vão aprender coreografias em 40 minutos de aula, feita em plena avenida que estará fechada para veículos devido ao feriado.

Cada pessoa que realizar a inscrição prévia ganhará um kit especial composto por itens de lojas parceiras do shopping, que inclui brindes de alimentação e esportes, por exemplo. A aula de Fit Dance vai começar às 10h30 e a de Zumba, às 11h30.

Além de comemorar o aniversário da cidade de São Paulo, a ideia da ação é incentivar as pessoas a praticar exercícios físicos regularmente. As modalidades apresentadas no dia do evento são danças aeróbicas que promovem a boa forma.

Exposição artística

O Shopping Cidade São Paulo, também na Avenida Paulsita, vai comemorar os 465 anos da cidade com uma exposição de fotos registradas por usuários do Instagram.

A mostra #SPdaGaroa465 conta com 31 obras selecionadas ao longo de dois anos sob o tema Grafite e Arte Urbana, que destaca personagens e lugares vinculados ao cotidiano da capital.

Será possível ver gafites que homenageiam, por exemplo, Adoniran Barbosa e o arquiteto Oscar Niemeyer, pintados pelo artista plástico Eduardo Kobra.

Algumas fotos terão QRCodes com o trajeto até o local original do grafite ou intervenção cultural na cidade. Basta escanear para traçar a rota e curtir o roteiro cultural. As telas ficarão expostas na entrada principal do shopping, na Avenida Paulista, 1.230, até o dia 5 de fevereiro.

Atrações científicas

Para quem gosta de ciência, o Cidade São Paulo também vai promover experimentos do Museu Catavento na praça de eventos do ponto comercial. Gratuita, a programação inclui experimentos de física, química, biologia e astronomia.

O objetivo é aproximar o público do mundo científico, despertando a curiosidade e a interação com a ciência de uma forma leve, descontraída e didática.

Entre os experimentos, será possível arrepiar os cabelos, literalmente, com o gerador de Van de Graaff. Os visitantes também vão poder gerar energia em uma bicicleta com simples pedaladas e se sentar em um banco feito de pregos sem se machucar.

Serviço

Walking Tour Edição Especial Aniversário de São Paulo (Shopping Light)

Data: 25 de janeiro

Preço: Gratuito

Ponto de encontro: Novotel Jaraguá (Rua Martins Fontes, 71)

Inscrições: (11) 3154-2299 ou e-mail recepcao.light@gazitbrasil.com (inscrições limitadas)

Horário: das 9h30 às 12h

Fit Dance e Zumba na Avenida Paulista (Top Center Shopping)

Data: 25 de janeiro

Preço: gratuito

Local: Top Center Shopping - Entrada Principal (Avenida Paulista, 854)

Inscrições: (11) 3145-1710 ou pelo e-mail recepcao.topcenter@gazitbrasil.com (vagas limitadas - 50 vagas por aula)

Horário: 10h30 (Fit Dance) e 11h30 (Zumba)

Exposição #SPdaGaroa465

Data: até 5 de fevereiro de 2019

Preço: gratuito

Local: Entrada principal do Shopping Cidade São Paulo (Avenida Paulista 1.230)

Museu Catavento no Shopping Cidade São Paulo

Data: 10 a 30 de janeiro de 2019

Preço: gratuito (indicado para qualquer idade; crianças de até 12 anos devem estar acompanhadas pelos responsáveis)

Local: Praça de eventos do Shopping Cidade São Paulo

Capacidade: 40 pessoas por vez

Horário: das 12h às 20h