Shoppings de São Paulo promovem feira de adoção de animais no fim de semana

Shoppings de São Paulo promovem feira de adoção de cães e gatos. Foto: Divulgação/Shopping Frei Caneca

Cuidados básicos de saúde, higiene e muito amor e carinho. Isso é o que buscam milhares de cães e gatos que foram abandonados por seus tutores originais e não conseguiram um novo lar.

Para ajudar a diminuir essa fila, alguns shoppings de São Paulo realizam, neste fim de semana, feiras de adoção em parceria com instituições sem fins lucrativos.

Na capital paulista, no Shopping Frei Caneca, será possível acolher um animalzinho de estimação no sábado, 16, e no domingo, 17. A ação é uma parceria com a ONG Patinhas Unidas. Os interessados deverão ter mais de 18 anos, apresentar um documento com foto, comprovante de residência e bater um papo com os responsáveis pela ONG. Todos os cães e gatos são castrados, vacinados e vermifugados.

Em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, o Instituto Luisa Mell realiza a feira de adoção no Golden Square Shopping no sábado, das 10h às 18h. O evento contará com 100 animais, filhotes e adultos, que foram resgatados pelo instituto - a maior parte vítima de maus-tratos e abandono. Os responsáveis pelo evento castraram, vermifugaram e imunizaram todos os pets. Para adotar, neste caso, o tutor precisa ter mais de 21 anos, apresentar documento de identidade e comprovante de endereço. Se o candidato morar em casa e não em apartamento, precisa mostrar um vídeo do local que o animal ficará. Quem se interessar pela adoção, deverá emitir o cupom disponível no Aplicativo do Golden Square Shopping. A ativista Luisa Mell estará presente para conversar com os tutores.

Ainda na Grande São Paulo, a Organização de Amparo Animal S.O.S. Pet Alpha realiza uma feira de adoção no Shopping Tamboré, em Alphaville, na região de Barueri. A ação será neste sábado, 16, das 10h às 18h. Para levar um cãozinho ou um gatinho para casa, o tutor precisa ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação e comprovante de residência, além de passar por uma triagem e assinar um termo permitindo o contato dos voluntários que irão acompanhar o bem-estar dos bichinhos de estimação.

Serviço:

Campanha de Adoção de Cães e Gatos no Shopping Frei Caneca

Quando: Sábado, 16, das 10h às 17h, e domingo, 17,das 14h às 20h

Endereço: Rua Frei Caneca, 569 - Cerqueira César (no Pisto TS)

Informações: (11) 3472-2075

Adoção de Cães e Gatos no Golden Square Shopping

Quando: Sábado, 16 de março, das 10h às 18h

Endereço: Avenida Kennedy, 700 - São Bernardo do Campo, São Paulo (no Piso L2)

Feira de adoção no Shopping Tamboré

Quando: Sábado, 16, das 10h às 18h

Endereço: Av. Piracema, 669 - Tamboré, Barueri (no estacionamento, em frente ao Outback).