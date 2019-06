Shopping Paulista realiza exposição gratuita de obras feitas com materiais recicláveis

Shopping Pátio Paulista traz exposição de quadros e esculturas feitas com materiais recicláveis em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Foto: Pixabay

Exposição de quadros e esculturas feitas com materiais recicláveis ocorre no Shopping Pátio Paulista até este domingo, 9, das 10h às 22h, e a entrada é franca. A mostra comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Na praça de eventos, localizada no Piso Maestro Cardim, estarão expostos quadros feitos por Sandro Rodrigues com materiais recicláveis, como tampinhas de garrafas plásticas, fios e cabos elétricos, disquetes e sucatas em geral.

“Sabemos que o descarte indevido dos plásticos tem gerado uma série de problemas no meio ambiente, em especial quando falamos em rios e mares. Animais continuam morrendo em decorrência da ingestão ou por ficarem presos nesse tipo de material. Elaborar uma água viva usando esses itens é uma maneira de chamar a atenção da sociedade para essa importante questão”, explica o artista.

Serviço

Exposição em comemoração ao Dia do Meio Ambiente

Data: Até 9 de junho

Horário: Das 10h às 22h

Local: Shopping Pátio Paulista (Rua Treze de Maio, 1947, Bela Vista, São Paulo)

Entrada gratuita