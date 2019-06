Shopping Frei Caneca promove brincadeiras pet, bate-papo com veterinários e adoção de cães. Foto: Pixabay

Brinquedos, dicas veterinárias, degustação e brindes estão entre os destaques da programação do ParCão Pet, que ocorre durante todo o fim de semana no Shopping Frei Caneca, em São Paulo.

O objetivo é reforçar a interação entre pets e seus tutores em um ambiente especialmente preparado para os bichinhos. A ação ocorre neste sábado, 1º, e domingo, 2 de junho, das 11h às 17h.

No local, serão dispostos vários brinquedos, rampas e túneis para a diversão dos pets. Também ocorrerá um bate-papo com especialistas sobre alimentação natural, acupuntura e castração, além de dicas da veterinária da Puppy Center Simone Elias, que também vai esclarecer dúvidas sobre banho e tosa, rações, vacinação, entre outros.

As crianças que visitarem o ParCão vão ganhar pinturas faciais de cachorrinhos. No espaço, empresas parceiras se uniram para distribuir brindes para os visitantes. Além disso, haverá uma campanha de adoção de cães em parceria com a ONG Patinhas Unidas. Serão 15 cachorros em busca de um novo lar.

Serviço

ParCão Shopping Frei Caneca

Entrada Gratuita

Dias: 1º e 2 de junho

Horário: das 11h às 17h

Endereço: Rua Frei Caneca, 569 - Cerqueira César (no 6º andar)