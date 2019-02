Shopping em SP realiza evento de adoção com Instituto Luisa Mell

Todos os cães e gatos disponíveis para adoção já estarão devidamente castrados, vacinados e vermifugados. Foto: jellypet/Pixabay

Adotar um animal de estimação é um momento muito especial, além de exigir muita responsabilidade. Pensando em quem quer acolher um novo membro na família, o Shopping Frei Caneca vai realizar um evento de adoção em parceria com o Instituto Luisa Mell no próximo sábado, 9.

Cães e gatos estarão no local à espera de um novo lar. Eles estarão no piso térreo do centro comercial entre 10h e 18h

Mas há alguns requisitos para adotar um pet. O interessado deve ser maior de idade, apresentar um documento com foto e comprovante de residência, além de conversar com os responsáveis pela ONG.

Todos os cães e gatos disponíveis para adoção já estarão devidamente castrados, vacinados e vermifugados. Também serão comercializados produtos exclusivos do Instituto, como camisetas e acessórios, sendo que toda renda será revertida para a causa animal. A ativista Luisa Mell estará no local para coordenar o evento e tirar fotos com os fãs.

Serviço

Campanha de adoção de cães e gatos

Data: 09/02

Horário: das 10h às 18h

Local: Piso TS do Shopping Frei Caneca (Rua Frei Caneca, 569 – Cerqueira César)

Informações: (11) 3472-2075