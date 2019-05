Shopping de SP realiza feira de adoção de animais neste fim de semana

Cães e gatos estarão disponíveis para adoção. Foto: joy617/Pixabay

Já é tradição em alguns centros comerciais da cidade de São Paulo realizar feiras de adoção de animais. Neste sábado, 18, quem promove o evento é o Shopping D, localizado na zona norte da capital.

Em parceria com a ONG 100% Proteção Animal, o evento tem como objetivo dar a possibilidade de um futuro melhor a dezenas de cães e gatos que estarão disponíveis.

A feira ocorre das 10h às 18h no estacionamento do piso térreo do shopping.

Para oferecer lar e carinho aos bichinhos, o candidato à adoção deve ter mais de 18 anos de idade e apresentar RG e comprovante de comprovante de residência.

A pessoa também terá de assinar um termo de responsabilidade em que se compromete a zelar pela qualidade de vida do animal.

O Shopping D está localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, 1.100, próximo das estações Armênia e Portuguesa-Tietê do metrô.