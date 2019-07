Shopping de SP libera sala de cinema para cães em filme 'Homem Aranha - Longe de Casa'

Cachorros poderão entrar em sala de cinema. Foto: Divulgação

O cinema do shopping Morumbi Town Shopping, em São Paulo, disponibilizará no próximo sábado, 13, às 14h, uma sala para receber cães e seus donos durante a exibição do filme Homem Aranha - Longe de Casa, que estreou na última quinta-feira, 4.

De acordo com os organizadores, pets de todos os tamanhos serão recebidos, desde que estejam com as vacinas em dia e com coleiras. A equipe sugere que os donos levem um kit pessoal para os animais, contendo petiscos, água e itens de higiene.

Na sala haverá também um concurso de cosplay, no qual os clientes poderão fantasiar os cães com as roupas dos personagens do filme e concorrer a prêmios.

Local: Morumbi Town Shopping - Avenida Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade - São Paulo (SP) - Sala 04 - 177 lugares