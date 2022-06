Shih tzu é a segunda raça de cães mais querida pelos brasileiros

Shih tzu é segundo lugar no PetCenso Foto: Freepik

Brincalhão, companheiro, irresistível, de pelo sedoso, focinho achatado e ainda, dono de um olhar dócil. Muitas são as características que fizeram do Shih Tzu, uma das raças de cães mais amadas pelos tutores de pets nos últimos anos.

Eles são e sempre foram muito populares na China. A raça é muito antiga, e o nome Shih Tzu, de origem chinesa, significa “pequeno leão”. Como citado nas lendas, os Shih Tzus dormiam nos pés dos nobres chineses e, até hoje, o propósito de suas vidas é amar e ser amado pelos seus tutores, servindo como um incrível cão de companhia.

O resultado do PetCenso 2021, revela que o charmoso Shih Tzu lidera a preferência (2º lugar) por raças de cães em todas as regiões do Brasil e ocupa seu lugar no ranking (Top 10) nacional (12%).

A pesquisa, desenvolvida pela DogHero, maior empresa do segmento de serviços para animais de estimação da América Latina, que integra o grupo Petlove&Co, reúne uma base de mais de 1,9 milhão de pets cadastrados na plataforma, em mais de 750 cidades do Brasil.

O PetCenso apresenta ainda um recorte especial com nomes mais populares para os cães da raça Shih Tzu (fêmeas e machos), são eles:

Mel e Thor (1º lugar)

Nina e Luke (2º lugar)

Luna e Theo (3º lugar)

Amora e Bob (4º lugar)

Meggie e Fred (5º lugar)

Lola e Billy (6º lugar)

Cacau e Nick (7º lugar)

Belinha e Ted (8º lugar)

Maya e Chico (9º lugar)

Jully e Pipoca (10º lugar).

O Shih tzu é um pet que traz alegria e diversão para a casa e se dá bem com todo mundo, incluindo outros animais, pessoas desconhecidas e crianças. Está sempre disposto a brincar ou a ficar no colo – o importante é estar por perto da família.

Brincalhão e companheiro, esse cachorro não precisa de muito espaço para se exercitar e, por isso, vive muito bem em pequenas residências, como apartamentos, mas também se adapta em uma casa grande.

Shih Tzus podem possuir até 19 combinações de cores na pelagem. Os filhotes nascem com a pelagem escura, que vai clareando à medida que eles crescem. No quesito cor, é uma raça sem um padrão definido: preto, cinza, marrom, vermelho, prata, branco e malhado são as tonalidades mais frequentes.

A médica veterinária da DogHero, Thais Matos, explica que alguns cuidados especiais devem ser tomados pelos tutores. “É importante dizer que ele não solta muito pelo, mas ao atingir a maturidade, a queda se acentua por um curto período, para que os pelos jovens sejam substituídos pelos de um adulto. Por possuir o globo ocular muito exposto, os Shih Tzus precisam de atenção especial para essa região a fim de evitar que sofram lesões como ceratites, úlceras de córnea, olho ressecado, além de acidentes”.

Quando bem cuidados, os cães da raça Shih Tzus podem viver entre 10 e 15 anos. Visitas periódicas ao médico veterinário são recomendadas, principalmente para um bom acompanhamento realizando exames de fezes e urina para verificar a função renal.

Veja dicas para quem tem um pet Shih tzu:

Colo - Um colinho é sempre bem-vindo, mas é melhor não abusar muito. O hábito pode provocar problemas de coluna no pet e comportamento inapropriado, como latir sem motivo para outras pessoas e animais.

Dentes - Cuidados dentários também são importantes, por isso, a escovação deve ser hábito desde pequenos. Escovar os dentes os protege do tártaro e de infecções, além de afastar o mau hálito.

Banhos e unhas - Banhos semanais ou quinzenais são importantes e lembre-se: é preciso tomar cuidado para não entrar água no ouvido, pois pode causar otites. Caso o pet não tenha o desgaste natural das unhas por passear em pisos ásperos, o tutor deve providenciar o corte de unhas a cada 45 dias, em média.

Olhos - Os olhos proeminentes do shih tzu não devem ter contato com o topete, para evitar irritações. Além disso, a combinação desse aspecto com o focinho curto (braquicefálico) deixa os olhos expostos. Cuidado com os lugares em que ele vai farejar, para que os olhos não fiquem feridos em quinas ou mesmo em um galho de planta. Mantenha os olhos limpos e seque bem quando fizer a higienização.

Pelos - Como o pelo da raça Shih tzu é longo, a escovação deve ser diária para evitar nós e reduzir o acúmulo de sujeira. O alto nível de manutenção dos pelos exigido pela raça faz com que muitos tutores optem pela tosa. Para quem prefere manter a pelagem longa, a tosa higiênica é uma opção que ajuda a mantê-lo limpo por mais tempo.

Brincadeiras e nível de exercícios - A raça mantém a forma com exercícios que devem ser realizados em curtos períodos, uma ou duas vezes ao dia. É um pet que precisa ser estimulado para se manter ativo; por isso, brinque com ele. Pouco mais de 1 km por dia em caminhadas, ou 9 km por semana, são suficientes. A sugestão é de 30 minutos de atividades diárias, incluindo brincadeiras. Lembre-se de que o focinho amassado (braquicefálico) causa dificuldades na respiração do Shih tzu, por isso ele não deve ser exposto a exercícios muito intensos ou por longos períodos. Aposte em bifinhos, ossinhos, biscoitos e muitos brinquedos para deixar o seu Shih Tzu feliz e chamá-lo para si.