Shawn Mendes lança nova música 'Wonder'; confira o clipe

Shawn Mendes lança nova música Wonder Foto: Reprodução Youtube/ Shawn Mendes

O cantor Shawn Mendes lançou nesta sexta-feira, 2, seu novo single Wonder. A música faz parte do seu próximo álbum, que leva o mesmo título da canção, e vai ser lançado em 4 de dezembro.

O cantor anunciou seu novo álbum nas redes sociais nesta quarta-feira, 30, e, depois do lançamento da música de hoje, Shawn comentou as novidades. “Eu senti muitas saudades de vocês! Sei que este ano está sendo muito assustador para todos, então estou enviando montes de amor para todos vocês! Eu fiz um álbum, ele se chama ‘Wonder’, eu me sinto como se uma parte de mim tivesse sido escrita no papel e transformada em música.”

“Eu tentei ser tão real e tão honesto quanto eu sempre fui. É um mundo, uma jornada, um sonho e um álbum que eu venho querendo fazer há muito tempo. Eu amo muito vocês todos”, escreveu ele. Confira o clipe:

Os três últimos trabalhos de Mendes ganharam certificado de platina. Além disso, o cantor possui quatro canções com mais de um bilhão de streams cada no Spotify, incluindo a música Señorita, uma parceria com a namorada Camila Cabello.

Camila também divulgou Wonder em suas redes sociais, elogiando o trabalho do artista. “Ele criou este álbum com cada pedaço de sua alma, seu espírito, sua essência e suas mais puras intenções. Meu amor, estou tão orgulhosa da pessoa que você é e estou tão animada para que as pessoas vejam e ouçam o seu coração”.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais