‘Shallow’, de Lady Gaga, ganha versão forró e diverte público dos blocos de carnaval em SP; ouça

Lady Gaga e Bradley Cooper na performance da música 'Shallow' durante o Oscar. Foto: Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow (From 'A Star Is Born'/Live From The Oscars) (2019)/YouTube/Reprodução

Shallow, de Lady Gaga, ganhou uma versão brasileira em ritmo de forró nesta semana e está fazendo sucesso nas redes sociais.

A música garantiu à cantora o prêmio de Melhor Canção Original no Oscar 2019 e caiu no gosto do paulistano durante o bloco de carnaval Papelpop, no centro de São Paulo, do último fim de semana.

meu deus shallow versão forró no bloquinho de carnaval pic.twitter.com/jiK21P7DFD — LADY GAGA OSCAR WINNER (@pohaparrilla) 24 de fevereiro de 2019

A nova versão de Shallow foi publicada no YouTube e já alcançou mais de 77 mil visualizações na plataforma, divertindo inclusive quem não gosta do gênero musical.

"Odeio forró, mas minha bunda está mexendo sozinha", afirmou uma usuária do site. "Nunca pensei que eu fosse capaz de chorar e dançar ao mesmo tempo", disse outra.

