Sexta-feira 13 terá Lua cheia pela primeira vez em duas décadas

Lua cheia terá primeira aparição em uma sexta-feira 13 em mais de duas décadas. Foto: Georgi Licovski / EFE

A sexta-feira 13 sempre foi recheada de mistérios e um prato cheio para aqueles mais ‘cabalísticos’. Algumas pessoas já se programam para a data enigmática e preferem evitar situações de azar. Outras, acreditam na sorte.

Imagine se, em uma sexta-feira 13, a Lua cheia brilhar no céu? É exatamente isso que ocorrerá hoje, em uma coincidência que não era registrada há quase duas décadas.

A última vez que o satélite natural surgiu nesta data foi em 13 de outubro de 2000.

De acordo com informações da NASA, agência espacial norte-americana, a Lua aparecerá cheia até domingo. E o ano de 2019 pode reservar ainda mais surpresas: o dia 13 de dezembro cairá em uma sexta-feira. E também será noite de Lua cheia.

Há décadas, estudiosos investigam a influência do satélite natural da Terra em nossas vidas, do corte de cabelo, passando pelo sono, até o ciclo de fertilidade das mulheres.

A próxima Lua cheia em uma sexta-feira 13 será em dezembro deste ano. Foto: Pixabay

Pode a Lua influenciar o vinho?

Especialistas dizem que o calendário biodinâmico, que inicialmente era usado para aconselhar os agricultores nas plantações, seria capaz de concluir qual dia é ideal para a colheita das uvas.

Na astrologia, há quem diga que, quando a Lua passa pelos signos de Sagitário, Leão e Áries, a produção pode tornar o vinho mais saboroso. Saiba mais aqui.

A Lua e o cinema

Desde os tempos ancestrais, os corpos celestes exercem irresistível atração sobre os humanos. Chama-se selenofilia a fascinação pela Lua que, desde o início, caracteriza a humanidade.

Hollywood está sempre a postos para criar essas histórias inspiradoras e forjar mitos do inconsciente do público. Alguns filmes em que a Lua surge como símbolo de identidade da indústria cinematográfica são:

- E.T. - O Extraterrestre, de Steven Spielberg;

- Apollo 13, de Ron Howard;

- Caubóis do Espaço, de Clint Eastwood;

- Kaos, dos Irmãos Taviani;

- Contos de Nova York, de Francis Ford Coppola;

Também vale destacar a tradição de lobisomens - homens que se transformam em lobos graças à Lua cheia - em Hollywood, com Frankenstein e o Lobisomem, Os Lobisomens do Terceiro Reich e Lobo.

Assista ao vídeo (e fique com medo):

E para quem quer um pouco de terror nesta sexta-feira 13, sugerimos uma lista de filme para sua noite de Lua cheia; clique aqui.

Primeiras imagens da Lua

Há 50 anos, as primeiras fotografias da Lua eram manchetes no Estado. As imagens da NASA mostravam as pegadas de Neil Armstrong, primeiro astronauta em solo lunar. Para conferir a edição do jornal da época, clique aqui.

