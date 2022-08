Sexóloga Laura Muller ministra curso para empoderar mulheres

Laura Muller ficou nacionalmente conhecida por esclarecer dúvidas sobre sexo no programa 'Altas Horas', da TV Globo. Foto: Percursa

A sexóloga Laura Muller é a mais nova professora da Percursa, plataforma digital de educação que disponibiliza cursos online nas mais diferentes áreas, com professores que também são ídolos. Por meio do curso 'Prazer & Sexualidade', ela a especialista irá contribuir para que mulheres conheçam o próprio corpo e tenham mais prazer, sozinhas e na relação, além de acolher os questionamentos que permeiam o imaginário feminino quando o assunto é sexo e sexualidade.

“Independentemente de ser homo, hetero, bi ou pansexual ou até para quem não gosta de sexo, mas quer conhecer mais sobre o assunto, a missão desse curso é trazer reflexões, sugestões, dicas, pensares, sentimentos e ressignificar a sexualidade e a prática do sexo. É uma tarefa ousada, sexo é um assunto tabu na nossa cultura, é muito difícil e delicado falar do tema, a nossa jornada vai abrir uma porta para diversas possibilidades”, comenta Laura.

Direcionado para o público feminino, com mais de 35 anos, ginecologistas e médicos que desejam se aprofundar em temas de sexologia, o curso busca discutir a sexualidade feminina, incluindo as transformações corporais e hormonais, libido, masturbação, orgasmo, fantasias e manutenção do desejo, entre outros assuntos. A ideia é reforçar que é possível ter prazer em todas as fases da vida.

O curso é dividido em três módulos, as aulas estão mais diretas e rápidas com exercícios e apostilhas permeando os módulos. Os alunos terão acesso a mais de 110 páginas de materiais de apoio em PDF com exercícios em áudio, meditações guiadas, playlist no Spotify, lista de filmes e livros com temática erótica e muito mais.

“Laura é como uma amiga que pega pela mão e mostra que o sexo não é um bicho de sete cabeças. Vamos falar abertamente sobre o tema. Tudo com uma linguagem leve, mas com aprofundamento psicológico. Nada é imposto, são apresentadas diversas possibilidades que permitem explorar a sexualidade dentro dos limites de cada um”, destaca Juliana Geve, diretora de comunicação da Percursa.

Sobre Laura Muller

Nacionalmente conhecida por esclarecer dúvidas sobre sexo no programa Altas Horas, da TV Globo, desde 2007, Laura é sexóloga, psicóloga analítica da abordagem junguiana, jornalista, palestrante, escritora e autora de seis livros publicados.

Referência em educação sexual, oferece conteúdo no seu site e redes sociais e percorre o Brasil todo realizando palestras. Com consultório particular em São Paulo, a sexóloga atende jovens, adultos e casais.