Setembro Amarelo: Evento gratuito debate saúde mental durante pandemia

Evento falará sobre os efeitos da pandemia do novo coronavírus na saúde mental Foto: Freepik / @Racool_studio

O simpósio Setembro Amarelo: Saúde Emocional e Valorização da Vida irá ocorrer nos próximos dias 10 e 12 de setembro, e irá falar sobre diversos aspectos ligados à saúde mental durante a pandemia do novo coronavírus. O evento é gratuito e online.

Promovido pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a ideia é reunir especialistas para debater de que modo a pandemia tem afetado a saúde mental da população. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria apontou que 89% dos profissionais da área perceberam o agravamento de quadros psiquiátricos nos pacientes durante esse período.

O evento ocorre em meio ao Setembro Amarelo, campanha anual que está ligada à prevenção do suicídio e valorização da vida. Nesse sentido, ele irá discutir estratégias de acolhimento, intervenção e também de promoção da saúde mental.

Simpósio é divido em dois dias e é organizado pela PUC-PR Foto: PUC-PR / Divulgação

A palestra de abertura ocorre no dia 10 de setembro, às 17h. Já as mesas de debate ocorrem em 12 de setembro, um sábado, das 8h30 e às 12h50. Para participar do evento é necessário realizar inscrição neste site.

Confira a programação completa:

10/09 – das 17h às 18h30

Mesa de Abertura: Setembro Amarelo - Saúde emocional e valorização da vida

Ir. Rogério Mateucci / Pró-Reitor de Missão Identidade e Extensão da PUCPR

Convidados: Táki Cordás / Médico Psiquiatra e professor da USP

Ana Suy / Escritora, Psicanalista e Professora da PUCPR

Mediação: Saulo Geber / Coordenador do Serviço de Apoio Psicopedagógico (SEAP) e professor da PUCPR

12/09 – das 8h30 às 9h50

Prevenção do suicídio: fatores de risco e protetivos

Deivisson Vianna Dantas dos Santos / Médico Psiquiatra (UFPR)

Sabrina Stefanello / Médica Psiquiatra (UFPR)

Mediação: Carla Françoia / Psicóloga, Psicanalista e Professora da PUCPR

12/09 – das 10h às 11h20

Profissionais em tempos de pandemia: Cuidando do cuidador

Claudia Menegatti / Psicóloga e Professora da PUCPR

Tânia Barbieri / Psicóloga e professora PUCPR

Mediação: Cloves Amorim / Psicólogo e professor da PUCPR

12/09 – das 11h30 às 12h50

Laços familiares em tempos de pandemia

Daniela Bertoncello / Psicóloga e Membro da Associação Paranaense de Terapia Familiar (APRTF)

Vera Risi / Psicóloga e Membro da Associação de Terapia de Família do Rio de Janeiro (ATF-RJ)

Mediação: Ana Beatriz Pedriali Guimarães / Psicóloga, Professora de Cursos de Pós-Graduação da PUCPR e FAE, Membro da Associação Paranaense de Terapia Familiar (APRTF)

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais