Sete em cada dez funcionários acham que pets no trabalho geram mudança positiva, diz pesquisa

Pets no trabalho podem ajudar na produtividade e reduzir os níveis de estresse. Foto: Imagens cedidas pela Mars

Alguns preferem gatos, outros cachorros, mas o fato é que muita gente fica mais feliz quando está perto de animais de estimação. Se eles fazem bem aos donos em casa, no trabalho isso não muda, ao menos é o que indica uma pesquisa recente do Hospital Veterinário de Banfield, da Mars Petcare, nos Estados Unidos.

De acordo com o estudo, sete em cada dez entrevistados consideram que os pets no trabalho geram uma mudança extremamente positiva. A pesquisa contou com mil funcionários e 200 líderes da área de Recursos Humanos de diversas empresas dos EUA, de pequeno a grande porte.

Cachorros e gatos no escritório podem ajudar a motivar os funcionários. Foto: Imagens cedidas pela Mars

Além disso, o questionário ainda revelou os cinco maiores benefícios da presença de animais de estimação no trabalho: 93% disseram que gera maior motivação dos funcionários e redução nos níveis de estresse; já 91% relataram que os animais acabam ajudando a equilibrar mais a vida pessoal e profissional e também fazem com que os funcionários se dediquem mais as empresas nas quais trabalham. A mesma porcentagem de pessoas ainda disse que reduz o sentimento de 'culpa' de deixar seus pets em casa.

A pesquisa foi divulgada em comemoração à Semana de Trazer o Cão para o Trabalho, uma campanha da Mars, fabricante de rações para animais, para que os funcionários de seus escritórios em 78 países levem o amigo de quatro patas para seus ambientes de trabalho. A ação começou no dia 19 e vai até o dia 23 de junho. No Brasil, os escritórios participantes são em São Paulo, Campinas (SP) e Descalvado (SP).