Sete coisas que os prefeitos fizeram na primeira semana e já deram o que falar

Em vez de usar um pomposo carro para o desfile de posse, Wellington Bacelo preferiu ir até a prefeitura de Santa Vitória do Palmar, no sul do Rio Grande do Sul, de carroça. A ideia foi homenagear os carroceiros e protestar ao lado dos moradores contra as ruas esburacadas. Segundo o portal G1, no entanto, a melhora da estrutura das vias não é a prioridade de seu governo. Vai entender...

Foto: Reprodução/Facebook Wellington Bacelo