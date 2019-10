Sessão de cinema para cachorro exibirá ‘Malévola - Dona do Mal’ em São Paulo

Sala do Morumbi Town Shopping estará aberta para uma sessão pet friendly neste sábado, 19. Foto: Pixabay

Uma sessão de cinema especialmente adaptada para cães. Assim será a exibição do filme Malévola - Dona do Mal, no Morumbi Town Shopping, no sábado, 19.

A partir das 14h, pets e seus tutores poderão conferir a história de A Bela Adormecida pelo ponto de vista da vilã e explorar o complexo relacionamento entre a fada com chifres e a rainha.

Para participar da exibição, os cães precisam estar com a carteira de vacinação em dia e utilizando coleiras.

Apesar de a sala ser preparada para os pets, os organizadores pedem para que os tutores levem kits de higiene pessoal, petiscos e água.

Os animais devem permanecer no colo ou no chão em frente à poltrona o espectador.

Serviço:

Cine Pets

Quando: Sábado, 19 de outubro, às 14h

Onde: Morumbi Town Shopping

Endereço: Avenida Giovanni Gronchi, 5.930 - Vila Andrade - São Paulo