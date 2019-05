Sesc São Paulo promove semana do brincar em todas as unidades do Estado

Semana do Brincar acontece em todas as unidades do Sesc São Paulo, de 25 de maio a 2 de junho. Foto: Divulgação

Pular corda, esconde-esconde, corre-corre. Telefone feito com sucata e gincanas com balões. Com o tema ‘O brincar que abraça a diferença’, o Sesc São Paulo promove a Semana do Brincar, de 25 de maio a 2 de junho, em todas as unidades do Estado.

O objetivo é fazer com que as crianças ressignifiquem o mundo através das brincadeiras e percebam a importância da alteridade nas relações entre as pessoas.

Serão oficinas, vivências, encontros, cursos, aulas abertas, contação de histórias, saraus, recreações, intervenções artísticas, performances e espetáculos.

Voltada para crianças e bebês de zero a seis anos e interessados nas questões da primeira infância, a programação também dá destaque ao Espaço de Brincar, um programa do Sesc São Paulo que propõe um conjunto de ações baseadas na premissa de que o brincar é uma experiência social na qual a criança transforma os objetos em brinquedos e brincadeiras a partir de sua própria realidade.

Serviço:

Sesc na Semana Mundial do Brincar 2019 - O Brincar que abraça a diferença

Quando: de 25 de maio a 2 de junho de 2019

Para acompanhar a programação completa, clique aqui.