Sesc São Caetano promove evento ‘Quando Nasce um Pai'

Projeto 'Cuidar de quem cuida', do Sesc São Caetano, coloca em pauta a questão: Quando nasce um pai? Foto: Pixabay

Reforçar laços entre pais e filhos. Esse é o principal objetivo do projeto ‘Cuidar de Quem Cuida’, do Sesc São Caetano, na Grande São Paulo. E evento será no dia 30 de março, sábado, a partir das 14h. A entrada é franca, mas como são apenas 20 vagas, a recomendação é que você chegue com uma certa antecedência ao local para garantir lugar.

O tema do evento, ‘Como nasce um pai?’, vai trazer os dilemas e dúvidas em relação à paternidade e como desmistificar alguns conceitos ainda enraizados na sociedade, como o distanciamento do homem na relação pai-bebê.

Os pais e produtores de conteúdo nas redes sociais, Helio Gomes e Rodrigo Bueno, vão dividir suas experiências com os participantes.

Helio é criador do primeiro podcast de paternidade afro, o ‘Afro Pai’, onde discute o exercício cotidiano da paternidade, marcas sociais e raciais que atravessa. Rodrigo é quadrinista e criador da página ‘Diário Ilustrado da Paternidade’ e co-autor do livro Bebegrafia. Ele mostrará um pouco sobre o olhar que tem em relação ao ser pai.

Serviço

Sesc São Caetano

Enderço: Rua Piauí -554 Santa Paula - São Caetano do Sul

Dia 30 de Março

Horário: 14h

Recomendação etária: livre

Vagas: 20

Ingressos: Grátis

Telefone para informações: (11) 4223-8800