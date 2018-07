Sesc dará curso para idosos aprenderem a usar apps de relacionamento 

'APP Amorosos: paquera pelo celular' ensinará idosos a usar Tinder, Happn e outros aplicativos Foto: REUTERS/Mike Blake/Illustration

Atualmente é bastante comum usar aplicativos como Tinder e Happn para conhecer novas pessoas, sair casualmente e, às vezes, até achar um parceiro. Como o amor não tem idade, o Sesc Pompeia fará uma oficina para que idosos aprendem a usar aplicativos de relacionamento.

O curso 'APP Amorosos: paquera pelo celular' ocorrerá entre os dias 17 e 31 de maio, às quartas-feiras, das 16h às 18h. Gratuita, a oficina é direcionada para maiores de 60 anos e vai ensiná-los a usar os apps e dar "match" pelo celular.

As inscrições estão abertas no site do Sesc Pompeia.