Sesc Avenida Paulista promove oficina de construção de cabanas para crianças

O anime, exibido pela TV Globo em 2002 e, com isso, as cartas inspiradas no desenho viraram febre entre as crianças. No jogo, dois oponentes competiam entre si com sua coleção de cartas (chamados de deck), e cada carta representava um monstro (que tinha poder de ataque ou defesa) ou uma magia, que fazia com que o jogador se desfizesse de alguma carta ou mesmo deixasse um monstro mais forte, entre outras ações. Muitas pessoas possuíam o tabuleiro, onde as crianças guardavam suas cartas de acordo com a categoria.

Foto: Mercado Livre