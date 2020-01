Serviço usa redes sociais para ajudar em busca a animais perdidos

Serviço tem como objetivo tornar as buscas por animais perdidos mais eficientes Foto: Pixabay

Ainda é comum encontrar nas ruas cartazes com fotos de animais desaparecidos, ou avisos com carros de som e até pessoas andando por um local e realizando buscas. Mas um novo serviço de alertas para Facebook e Instagram tem como objetivo facilitar o processo de encontrar um pet perdido.

O AlertPet foi criado pelo empresário e web designer André Rodrigues e é um serviço que cria alertas na forma de um post patrocinado que aparece para as pessoas que estão nas proximidades do local em que o animal foi visto pela última vez.

A ideia é que as pessoas possam interagir com a publicação, com informações sobre o paradeiro do animal ou até a localização precisa dele. O dono que contratar o serviço fica responsável por buscar o pet caso ele seja localizado.

Hoje o serviço conta com três planos, que variam de R$ 49 a R$ 796. Quanto mais caro maior o alcance das publicações e a sua duração, que pode ser de dois até dez dias. Além disso os planos também podem incluir, ou não, publicações no Facebook e Instagram, além de stories na última rede.

Rodrigues também criou o AlertPeople, que possui o mesmo funcionamento do AlertPet e pode ser usado para encontrar pessoas desaparecidas.

Segundo ele, a ideia é realizar parcerias com marcas de produtos animais para criar uma modalidade gratuita do serviço e estabelecer um contato com blogs e influenciadores, aumentando o alcance dos alertas.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais