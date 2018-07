Serviço online permite que pacientes usem emojis para marcar consultas médicas

Saiba quais desenhos podem integrar o atual catálogo de emojis. Foto: Pixabay/ fill

O serviço online Zocdoc, que ajuda pessoas a acharem médicos e marcarem consultas, resolver se tornar mais atual: agora, os usuários podem usar emojis para explicarem o que eles precisam.

A pessoa pode usar desenhos para indicar o que está sentindo, como uma imagem de um gato e um emoji assoando o nariz para dizer que está com alergia ao pet.

Em entrevista ao Mashable, um representante do Zocdoc explicou que a ideia é dar um toque mais divertido ao serviço. No blog da empresa, eles afirmam que querem construir uma ponte entre a indústria da saúde e o modo como as pessoas falam em seu dia a dia.