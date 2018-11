Série de livros recria clássicos com princesas empoderadas e heroínas

Princesas adquirem papel de heroínas em série de livro. Foto: Unsplash/@cotk_photo

De acordo com uma pesquisa realizada pela Plan International Brasil, a grande maioria das crianças acreditam que príncipes sempre são heróis, enquanto princesas são frágeis e fracas. Para acabar com esse estereótipo negativo e promover a igualdade de gênero, a ONG criou a série de livros A Revolução das Princesas. Escritoras e ilustradoras recriaram os contos de Ariel, Bela Adormecida, Rapunzel e Cinderela para empoderar meninas a serem as heroínas de suas próprias vidas.

Nas novas versões dos clássicos infantis, as princesas não são nada indefesas. São heroínas fortes e corajosas, montam em cavalos e lutam contra bruxas e dragões. Os papéis se invertem e agora são elas que salvam os príncipes do perigo.

Na próxima quinta-feira, 22, o público poderá adquirir os livros online, que terão a renda revertida para projetos da ONG.