Senhora se apaixona por cosplay e encanta com suas fantasias

Tia Sol se veste de Muriel, do desenho animado 'Coragem, o Cão Covarde' Foto: Facebook/ @tiasolboladona

O cosplay, hábito de se fantasiar como personagens da ficção, é uma grande febre entre os jovens do mundo pop. Mas quem disse que só serve para os mais novos? Uma senhora de Manaus se apaixonou pela prática e espera continuar se fantasiando por muito tempo.

Solange, ou Tia Sol, conta que tudo começou com uma aposta com uma amiga que duvidou que ela tivesse coragem de se fantasiar. Tia Sol encomendou fantasia da Vovó, dona do simpático Piu-Piu, e encarnou o personagem. Não só teve coragem como também postou a foto em suas redes sociais.

Ela, então, acompanhou sua filha em um evento de pessoas que têm o mesmo hobbie e a partir daí se encantou. “Não falto a nenhum evento em minha cidade. Tenho vontade de conhecer outros”, contou ao portal Buzz Feed Brasil.

Solange tinha receio que os jovens não a aceitariam, mas aconteceu o oposto e já coleciona amizades. Ela encara os desafios de cosplay com alegria e usa esses momentos para esquecer os problemas do dia a dia.

"Ame, divirta-se e aproveite a vida, pois não sabemos a hora da partida. Quando essa hora chegar, posso dizer que fiz tudo o que desejei".

Muitos de seus personagens são senhorinhas amadas ou odiadas dos mais diversos filmes, animações e séries da cultura pop. Confira alguns cosplays de Tia Sol: