Senhora de 82 anos é DJ e faz sucesso em balada japonesa 

Sumiko toca músicas clássicas remixadas, canções francesas e jazz Foto: Pexels/ Pixabay

Sumiko Iwamuro, uma senhora de 82 anos que vive no Japão, tem uma vida diferente da maioria dos idosos. Durante o dia, ela trabalha em um restaurante chinês. A noite, ela é DJ de uma balada em Tóquio, a DecaBarZ.

De acordo com dados da Reuters, 26,6% da população japonesa tem mais de 65 anos, ou seja, é um país com muitos idosos. Sumiko é um exemplo de senhora ativa no Japão.

Na DecaBarZ, ela toca seu set para pessoas que têm, em média, 60 anos a menos que ela. Sumiko costuma tocar jazz, músicas francesas e músicas clássicas mixadas. Para se preparar, ela fez um curso de um ano. À Reuters, a DJ afirma que pretende chegar às baladas de Nova York.

"Quando eu giro os discos, eu só quero acertar a batida, escolher a música certa", disse Sumiko à Reuters. "Mas a melhor coisa para minha audiência é curtirem consigo mesmos."

Você pode ver Sumiko tocando no vídeo da AFP, produzido no Japão: