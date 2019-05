Seminário gratuito discute o combate à exploração sexual infantil em São Paulo. Foto: Pixabay

Instituições das áreas de educação, assistência social e saúde de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, realizam na sexta-feira, 17, o 1º Seminário de Proteção e Prevenção das Crianças e Adolescentes Vítimas da Violência. O encontro, que é gratuito e aberto ao público, vai acontecer no Galpão da ZL, das 8h às 12h30, e é promovido pela rede de proteção do Jardim Lapena. É necessário fazer uma inscrição prévia no site do evento.

O Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é celebrado em 18 de maio. O objetivo do seminário na capital paulista é conscientizar a população sobre as formas de identificar e denunciar a violência.

Serão promovidas mesas de debates e apresentados dados oficiais sobre o assunto na zona leste. Informações sobre o acolhimento da região também serão divulgadas.

Os centro sociais do Grupo Marista atendem gratuitamente mais de 700 crianças e adolescentes na zona leste de São Paulo. A participação no evento é uma forma de mostrar como as escolas podem contribuir com o acolhimento. "A ideia é usar a data para destacar as graves violações de direitos de crianças e adolescentes e trazer também as possibilidades para que todos defendam esses direitos", explica a psicóloga do Centro Social Marista Irmão Lourenço, Michele Aparecida Morais Santos.

Combate ao abuso sexual e infantil

O Brasil é o 11º colocado, em um ranking de 40 Países, no combate ao abuso sexual infantil e à exploração. É o que aponta o estudo divulgado em janeiro deste ano pelo Out of the Shadows Index.

Apoiado pelas fundações World Childhood Foundation e Oak Foundation, o estudo analisou os países melhores colocados no combate ao abuso sexual infantil e à exploração. O Brasil ficou com a média de 62 pontos, acima da média do grupo, que foi de 55 pontos.

O documento destaca as leis de proteção das crianças assim como o aumento do engajamento do setor privado, da sociedade civil e o fortalecimento do tema na mídia.

Serviço:

I Seminário Direitos Humanos - Prevenção e Proteção de Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência

Data: 18/05

Horário: das 8h às 12h30

Local: Galpão da ZL - Rua Serra da Juruoca, 112 - Jd Lapena - São Paulo (SP)