Semelhanças entre parceiros antigos e atuais podem prever relacionamento

Pessoas tendem a se relacionar com outras de personalidade semelhante, segundo estudo. Foto: Free-Photos/Pixabay

Os seres humanos apresentam um padrão constante na hora de escolher seus parceiros e isso pode prever por quem eles se apaixonam e o futuro do relacionamento. A conclusão é de um estudo publicado nesta segunda-feira, 10, na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Os relacionamentos afetivos têm um impacto significativo no bem-estar das pessoas, mas o grau com que elas se associam a outras com personalidades semelhantes não era totalmente claro, disse um dos autores do estudo, Yoobin Park, da Universidade de Toronto, no Canadá.

Os pesquisadores estudaram as semelhanças entre pares atuais e antigos de indivíduos, com dados da pesquisa conhecida como Painel Familiar Alemão (pairfam), que anualmente coleta dados de uma amostra aleatória de mais de 12 mil pessoas. Os autores acompanharam a situação dos casais desde 2008.

A partir dessa data, e cada vez que os participantes se envolviam em um novo relacionamento, os casais que concordaram em participar do estudo descreveram seus traços de personalidade em termos de simpatia, consciência, extroversão ou abertura a experiências.

O estudo "identifica um padrão constante em diferentes tipos de personalidades e fornece evidências da tendência dos indivíduos a serem atraídos por um tipo particular de pessoa, mesmo quando há possíveis diferenças individuais na extensão do fenômeno", acrescentaram os pesquisadores.

Até 2017, 332 pessoas que tiveram um relacionamento com dois indivíduos diferentes completaram as avaliações de personalidade. Em termos gerais, os casais atuais dos participantes tinham personalidades semelhantes às dos relacionamentos anteriores.

Por exemplo, os autores encontraram evidências indicando que aqueles que se descreveram com um alto grau de extroversão ou abertura para novas experiências eram menos propensos a ter parceiros semelhantes aos anteriores.

Os autores concluíram que as pessoas tendem a se relacionar romanticamente com outras que têm personalidades semelhantes e que os padrões de relacionamento podem ser mais previsíveis do que o imaginado. "Esse padrão de personalidade pode ter implicações potenciais para prever com quem as pessoas formarão um parceiro no futuro, bem como o quão bem elas se comportarão no relacionamento [atual]", acrescentou o artigo.