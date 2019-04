Semana Internacional do Autismo traz atividades lúdicas para crianças

Espaço Jujuba traz atividades lúdicas para crianças com autismo. Foto: TEAbraço/Divulgação

Para celebrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, lembrado nesta terça-feira, 2, a TEAbraço - Semana Internacional do Autismo terá sete dias de atividades para o público. Uma delas é o Espaço Jujuba, que estará aberto a crianças de todas as idades e familiares entre os dias 1º e 7 deste mês no Shopping Iguatemi de Ribeirão Preto.

O local terá áreas sensoriais com atividades lúdicas e gratuitas. A ideia é, além de despertar os sentidos, estimular a criatividade dos participantes.

A proposta foi inspirada em uma ilustração da artista plástica Heloisa Junqueira feita exclusivamente para o evento. O desenho retrata planetas independentes, de diferentes formas e cores, que, conectados entre si, formam um grande universo. Esse conceito é levado para o mundo dos autistas a fim de promover o respeito às diferenças.

Ilustração da artista plástica Heloisa Junqueira. Foto: TEAbraço/Divulgação

O Espaço Jujuba também conta com a assinatura da design de interiores Cacau Ribeiro e é dividido em quatro áreas diferentes. A primeira é o Universo do Toque, onde a ilustração de Heloisa Junqueira está retratada fora das telas. Os planetas, que poderão ser tocados pelas crianças com transtorno do espectro autista (TEA), estarão suspensos e serão feitos com materiais diversos.

No Universo dos Sentidos, as crianças terão estímulos de visão, audição, olfato e movimento para despertar a curiosidade. "Vamos criar um efeito sinestésico. Queremos que cada criança se sinta parte do todo. Teremos projeções pelas paredes que remetem ao universo, chuva fictícia e simulação de vento com cheiros diferentes. Queremos, neste espaço, que as crianças recebam diferentes estímulos e se sintam tocadas pelo ambiente e pelo universo onde estão", diz Carol Felício, uma das organizadoras do TEAbraço.

Já o Universo da Criatividade e Tecnologia, as duas últimas áreas, tem a proposta de explorar a criatividade das crianças. Após ter conhecido um pouco sobre as diferenças e ter passado pela experiência de estar integrado ao universo, os pequenos poderão criar o seu próprio planeta com diversos materiais.

Além de atividades recreativas, a TEAbraço - Semana Internacional do Autismo conta com cursos de aprimoramento, palestras gratuitas, conferências sobre genética e o uso de canabidiol no tratamento e workshops.

Serviço

TEAbraço - Semana Internacional do Autismo

Data: de 1º a 7 de abril de 2019

Onde: Shopping Iguatemi Ribeirão Preto (Av. Luiz Eduardo de Toledo Prado, 900 - Vila do Golf - Ribeirão Preto)

A programação completa do evento pode ser conferida neste site.