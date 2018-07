Sem perceber, idoso filma pedido de casamento com a câmera frontal

Um vovô de 71 anos filmou um pedido de casamento – mas usou a câmera frontal sem perceber. Foto: Pixabay

Pessoas mais velhas nem sempre têm muita facilidade para usar smartphones e outros dispositivos tecnológicos, e esse é o caso de John Hart, um americano de 71 anos. Há algumas semanas, ele estava com sua família nas montanhas Sandia Peak em Albuquerque, Estados Unidos, quando viu um homem pedindo uma mulher em casamento. Ele começou a filmar o momento – mas, sem perceber, usou a câmera frontal e filmou a si mesmo.

"Lá no topo, um homem estava prestes a pedir sua namorada há oito anos em casamento. Ele me chamou de lado e me deu seu iPhone, para que eu filmasse o momento. Minhas mãos estavam cheias, então eu dei o celular para o meu avô. Ele pensou que estava filmando o pedido, mas tudo o que pudemos ver depois foi sua reação genuina e amorosa com o pedido", relatou o neto de Hart ao publicar o vídeo no YouTube.

O "erro" de John Hart encantou muitos internautas e o vídeo já conta com mais de 110 mil visualizações. Em entrevista ao Good Morning America, da ABC, ele falou: "Foi um erro, mas eu acho que coloquei um sorriso no rosto de muitas pessoas. Então foi uma coisa boa".

Hart não sabe muito sobre o casal que ficou noivo, apenas que o nome do homem que fez o pedido era Chris. "Quando ele ficou de joelhos e abriu aquela caixinha, o sorriso no rosto dela era tão grande e isso era tudo o que importava", disse ele.

Ele disse que, felizmente, havia outra pessoa filmando o pedido ao mesmo tempo, então o momento foi registrado.

Assista abaixo: