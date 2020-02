Sem fantasia, Juliana Alves desfila com uniforme da Unidos da Tijuca

Juliana Alves desfilando na Sapucaí pela Unidos da Tijuca, Rio de Janeiro. Foto: Instagram / @julianaalvesiam

Juliana Alves contou pelo seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 25, sobre a emoção de desfilar pela Unidos da Tijuca no carnaval do Rio de Janeiro.

A atriz deixou o posto de rainha de bateria da escola de samba em 2019. Um anos depois, ela volta sem as fantasias extravagantes da data, vestindo uma calça branca, salto alto e camiseta da escola.

"[Ano passado], foi uma opção não estar na escola, estava fazendo novela. Fui em um ensaio só, há duas semanas, que foi quando decidi que desfilaria com camisa da diretoria mesmo. A camisa é de diretoria, mas eu sou da comunidade", disse em entrevista ao Yahoo, referindo-se ao Morro do Borel, onde nasceu a Unidos da Tijuca.

"É a mesma emoção de sempre. O mesmo amor, mesmo frio na barriga, mesma entrega, mesmo orgulho e mesma alegria de estar com a Tijuca", escreveu no Instagram. "Salve a comunidade do Borel! Salve o povo do samba, que me inspira e me mostra a importância de estar presente", completou.

A volta de Juliana Alves à Unidos da Tijuca foi marcado pela estreia da cantora Lexa como rainha de bateria.

