Sem dó, internautas riem de confusão na fila para show de Justin Bieber

Cantor fez seu show no Rio de Janeiro na última quarta-feira, 29 Foto: Wilton Junior/Estadão

O fenômeno de acampar em filas de show não é mais novidade. No entanto, o que chamou atenção na última quarta-feira, 29, é que houve uma confusão na Praça da Apoteose, onde ocorreu o show de Justin Bieber.

Os 'beliebers', fãs do cantor, que esperavam para ter o melhor lugar da pista premium levaram um susto: a entrada mudou de lugar e eles quase perderam sua prioridade. Claro que o caso teve uma enorme repercussão na internet.

Algumas pessoas viram o caso como um incentivo. Quer dizer, se você acha que teve um dia ruim, imagina quem passou por isso?

Se vc tá se sentindo um bosta, pensa q fãs do Justin Bieber ficaram 5 meses na fila, o local de entrada foi mudado e eles perderam o lugar.

bom dia p nois que pelo menos n tava acampado há 6 meses na fila do show do justin bieber q mudou de lugar, pra quem tava apenas dia

Eu não consigo parar de rir da galera que ficou na fila do show do Justin Bieber por 5 meses, e que na hora do show a fila mudou de lugar.