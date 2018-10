Sem combinar, casal americano se pede em casamento ao mesmo tempo na Disney

Na Disneylândia, Jesse Tober e Kasey Donovan pedem um ao outro em casamento ao mesmo tempo, sem terem planejado Foto: @virgoprincxss/Twitter

Escolher a melhor ocasião para pedir em casamento a pessoa amada é algo corriqueiro, não é mesmo? O que não é comum é o parceiro fazer exatamente a mesma escolha e ser surpreendido com um pedido recíproco e simultâneo. Foi o que aconteceu com um casal norte-americano na Disney.

A jovem Jesse Tober, de 20 anos, decidiu aproveitar uma viagem à Disney com o namorado Kasey Donovan, de 24 anos, para surpreendê-lo com um pedido de casamento. O que ela não contava era que o parceiro também fosse escolher o lugar preferido do casal para fazer a mesma proposta - no mesmo dia.

O momento inusitado foi filmado e postado por Tober em sua conta no Twitter, que acabou viralizando rapidamente. A postagem é do dia 20 de Agosto e já possui mais de 8 milhões de visualizações, 150 mil retuítes e quase 600 mil curtidas. No vídeo, no momento em que a garota retira o estojo de aliança do bolso, o rapaz, espantado, diz: “você só pode estar brincando!”, retirando também a aliança de sua bolsa. Os dois se abraçam emocionados e dizem sim ao pedido simultâneo.

Ao portal Cosmopolitan, a recém noiva disse que a situação não foi planejada. “Nenhum de nós tínhamos ideia de que o outro faria isso”, afirma. “Foi o momento mais feliz de nossas vidas, no lugar mais feliz do planeta.” Apesar da enorme coincidência, ela afirma que o fato não chegou a surpreendê-la. “Nós temos muita sintonia como casal. Eu não sei como explicar isso, mas parece normal que nós dois tenhamos feito isso”, disse.

O casal se conheceu em 2016 pelo Twitter depois que uma letra da banda americana Blink-182 na descrição do perfil de Tober chamou a atenção de Donovan. Os dois passaram a se relacionar via internet até se conhecerem pessoalmente cinco meses depois, quando o rapaz viajou da Califórnia até o norte do Estado de Nova York para encontrá-la. De lá, o casal fez sua primeira viagem juntos, para as Cataratas do Niagara.

Depois de firmarem o noivado na Disney, a intenção dos apaixonados é agora fazer o casamento na terra do Mickey Mouse. É o que garante Tober. “Se tivermos dinheiro suficiente, iríamos adorar fazer o nosso casamento lá. Seria muito especial”.