Seis filhotes de guepardo nascem em zoológico na Austrália e encantam internautas

Uma ninhada de seis filhotes de guepardo que nasceu em um zoológico da Austrália encantou os internautas Foto: Jennifer Conaghan/Taronga Western Plains Zoo

O Taronga Western Plains Zoo, zoológico localizado na cidade de Dubbo, na Austrália, divulgou para o público na sexta-feira, 29, as primeiras fotos de seis filhotes de guepardo que nasceram no local. É a maior ninhada na história do zoológico, que cria a espécie desde os anos 1980.

Segundo o parque, os filhotes vão depender da mãe Kyan até completarem 18 meses de vida e será um desafio para ela já que as ninhadas de guepardo normalmente são entre dois e quatro filhotes.

“Kyan está mostrando um comportamento maternal bem positivo”, disse a supervisora Jennifer Conaghan em comunicado obtido pelo site Mashable. “Ter tantos filhotes ao mesmo tempo é o maior desafio dela, mas ela está sendo uma mãe bastante atenciosa e paciente”, continuou.

Natural da África, os guepardos são animais ameaçados de extinção por conta da destruição do seu habitat natural e a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) estima que cerca de 6,7 mil animais estejam distribuídos pelo continente africano.

Veja abaixo vídeos dos filhotes.