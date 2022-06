Segunda temporada de ‘Batman Despertar’ é renovada no Spotify

Os protagonistas de 'Batman Despertar': Tainá Müller, Rocco Pitanga e Camila Pitanga Foto: Spotify

O Spotify confirmou nesta quarta-feira, 22, a segunda temporada de Batman Despertar. A renovação da audiossérie foi divulgada pela revista Variety.

O veículo também confirmou o retorno de Winston Duke (Bruce Wayne/Batman) e Hasan Minhaj (Charada) para o elenco de vozes em inglês. No Brasil, os papéis são interpretados por Rocco Pitanga e Augusto Madeira.

Camila Pitanga, Adriana Lessa, Nill Marcondes, Hugo Bonemer e Maria Bopp completam o elenco da versão em português. A direção é de Daniel Rezende e Marina Santana.

Batman Despertar segue um Bruce Wayne amnésico, que não tem memória alguma de um dia ter sido o Cavaleiro das Trevas. Com o serial killer Ceifador aterrorizando Gotham, não há quem salvar a cidade. Wayne é um patologista forense, e está começando a autópsia no corpo da mais recente vítima do assassino quando é atacado pelo próprio vilão.