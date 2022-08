Segunda pessoa mais velha do mundo morre aos 116 anos

A polonesa Tekla Juniewicz, a segunda pessoa mais velha do mundo, morreu nesta sexta-feira, 19, aos 116 anos. Foto: TVN24

VARSÓVIA, POLÓNIA - A polonesa Tekla Juniewicz, a segunda pessoa mais velha do mundo, morreu nesta sexta-feira, 19, aos 116 anos, informou seu neto à rede de televisão TVN24, na Polônia.

Juniewicz nasceu em 1906 em Krupsko, um vilarejo na região de Lviv (atualmente na Ucrânia), que na época era parte do Império Austro-húngaro.

Quando a Polônia se tornou independente em 1918, Juniewicz tinha 12 anos. Até o início da Segunda Guerra Mundial, viveu com seu marido em sua terra natal, anexada à Polônia no período entreguerras.

Após a anexação da região de Lviv pela União Soviética em 1945, a família fugiu para o sudoeste da Polônia.

"Tekla Juniewicz era independente até os 103 anos (...), gostava de filmes, programas de história, jogos de cartas (...), leitura, companhia de outras pessoas e viagens", lembra em comunicado o município de Gliwice (sudoeste), onde Juniewicz viveu desde 1945.

Juniewicz tinha cinco netos, quatro bisnetos e quatro tataranetos. Sua filha mais nova, de 93 anos, ainda está viva.

Lucille Randon, uma francesa de 118 anos, continua sendo a pessoa mais velha do mundo depois que o japonês Kane Tanaka morreu em 19 de abril aos 119 anos, de acordo com a lista do Grupo de Pesquisa Gerontológica (GRG) das pessoas mais velhas do mundo.

Segundo o GRG, a segunda pessoa mais velha do mundo é Maria Branyas Morera, uma latino-americana de 115 anos.