Secretaria explica como enviar cartas para presa trans entrevistada por Drauzio Varella

Entrevista realizada por Drauzio Varella com uma presa trans viralizou nas redes sociais Foto: Twitter / @henke_

A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo explicou como enviar cartas para Suzy Oliveira, uma detenta trans que emocionou o público após ser entrevistada pelo médico Drauzio Varella.

A entrevista foi exibida no Fantástico, em 1º de março, e fez parte de uma reportagem em que o médico mostra a vivência de presas trans em presídios masculinos. Em um momento da conversa, o médico pergunta há quanto tempo Suzy não recebe uma visita.

"Oito anos, sete anos", diz Suzy, que recebe um abraço de Drauzio após ele dizer "solidão, né, minha filha". O momento viralizou nas redes sociais, com diversos elogios para o médico e a matéria, além de pessoas com interesse de enviar cartas para Suzy, que está na Penitenciária I José Parada Neto.

Suzy, mulher trans em uma cadeia masculina e está há oito anos sem receber uma visita. O Dr. Drauzio Varella deu então um abraço nela. Isso era tudo que eu queria fazer. OBRIGADO DRAUZIO. VOCÊ É UMA LENDA.#Fantastico pic.twitter.com/4ybo7TAox5 — Bocona Rosa Bandida (@atenafranci) March 2, 2020

@showdavida eu gostaria de enviar uma carta para a Suzy, mulher trans que recebeu o abraço do dr. Drauzio. Vcs podem me ajudar? Não sei por onde começar para endereça-la. — Bárbara (@bflorencios) March 2, 2020

suzy mulher trans em uma cadeia masculina e a oito anos sem receber uma visita e esse abraço nela dado pelo Drauzio era tudo q eu queria fazer obrigada Dr. Drauzio Varella vc é muito necessário !! pic.twitter.com/XdXVrROKaS — vanessa ️ (@ILoveCabello97) March 2, 2020

@sapsp ola, eu gostaria de enviar livros e uma carta para a suzy. É permitido? Existe algum site com informações de quais objetos são proibidos de serem enviados? — douglas (@dogrrs) March 3, 2020

Diante dos comentários, a Secretaria disponibilizou um endereço, Rua Benedito Climérico de Santana, 600, Várzea do Palácio, CEP 07034-080, Guarulhos/SP, para o envio de cartas, e pediu que as pessoas incluam o nome de Suzy no envelope.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais