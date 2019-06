São Paulo terá sessões gratuitas de filmes italianos em junho

Filmes italianos terão legendas em português. Foto: Robson Fernandjes/Estadão

O Instituto Italiano de Cultura (IIC) de São Paulo promove, até o próximo dia 22 de julho, o ciclo Cinema de Inverno, uma série de eventos culturais em homenagem a arte, música e cinema do país europeu. A iniciativa conta com a exibição gratuita de filmes italianos.

As atividades serão realizadas no casarão do IIC, na Avenida Higienópolis, na Unibes Cultural, na rua Oscar Freire e no Instituto de Cinema, localizado na Teodoro Sampaio.

A programação conta com um curso de história da arte, ministrado por Luciano Migliaccio e Simone Floridia, nos dias 12, 19 e 26 de junho. Também haverá uma visita guiada no IIC com a arquiteta Olívia Buscariolli, no dia 22 de julho, para explorar as instalações, a biblioteca e a memória arquitetônica do local.

No dia 13 deste mês, ocorrerá um recital de harpa com a professora Paola Baron, harpista principal da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. Além disso, entre os dias 25 e 30 de junho, na Unibes Cultural, será realizada a 3ª edição do Italian Film Fest, com exibição de filmes clássicos e contemporâneos, documentários e debates sobre cinema. A inauguração, no entanto, ocorre na próxima segunda-feira, 17.

Por ocasião do solstício de inverno - o dia mais curto do ano -, o IIC apresentará no dia 21 de junho, no Instituto de Cinema, um programa de curtas recentes que aborda a produção italiana contemporânea por meio de filmes de vários gêneros, todos apresentados em famosos festivais internacionais.

Já entre 27 de junho e 25 de julho, haverá a exibição de filmes italianos no Instituto de Cultura, como La pazza gioia (2016), Quo Vado? (2016), Fiore (2016) Fai bei sogni (2016) e Veloce come il vento (2016). Todos os longas terão legendas em português. A programação completa pode ser conferida no site do IIC.