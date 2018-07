SP terá festa junina vegana em todos os fins de semana de junho

Festa junina trará comidas e produtos veganos, além de uma feira de adoção de animais Foto: Thomaz Vello/Festa Junina Vegana de São Paulo

Junho comela e a programação de festas juninas passa a despontar no calendário. Em São Paulo, uma festa apenas com alimentos veganos vai ocorrer todas as sextas-feiras, sábados e domingos do mês na Vila Mariana, zona sul da capital.

A festa é organizada pela VegNice, uma família que organiza eventos veganos. Entre os pratos, serão vendidos bolos de milho, mandioca e batata, pé de moleque, pamonha, cuscuz, paçoca, falafel, escondidinho de jaca, canjica com arroz doce sem lactose feito com leite de amêndoas, bolinho com linguiça vegetal.

Haverá música ao vivo, quadrilha junina, área para crianças, estande de venda de cosméticos, vestuário e artesanato, além de uma feira de adoção para animais resgatados.

Quando?

Todas sextas, sábados e domingos de junho.

Sextas (18h/22h), sábados (13h/22h), domingos (13h/20h).

Local: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 83, Vila Mariana, ao lado do metrô Ana Rosa.

Confira o evento no Facebook.