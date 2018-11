São Paulo tem evento gratuito com ex-carcereiro de Nelson Mandela

Nelson Mandela em foto de 1990. Foto: Trevor Samson / AFP

Na próxima segunda-feira, 19, véspera do Dia da Consciência Negra no Brasil, o espaço CIVI-CO, em São Paulo, receberá um bate-papo gratuito com Christo Brand, que foi carcereiro de Nelson Mandela no período em que o líder sul-africano esteve preso.

Christo viu sua relação com Mandela mudar ao longo do tempo em que os dois conviveram na prisão de Robben Island. Após a conquista de sua liberdade, o ex-presidente da África do Sul chegou a manter contato com o ex-carcereiro.

A conversa será conduzida por Túlio Custódio, em formato de entrevista, e contará com mediação de Milly Lacombe, que recentemente participou da produção Mulheres brilhantes seguindo os passos de Mandela, em que viajou pelo país africano ao lado de Camila Pitanga, Djamila Ribeiro, Nátaly Neri e a cineasta Carol Rocha.

O público poderá acompanhar o que está sendo dito pelo entrevistado por meio de uma tradução simultânea que será feita no local.

A entrevista com Christo Brand, ex-carcereiro de Nelson Mandela, ocorrerá na segunda-feira, 19, às 19 horas, no CIVI-CO, rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 445, em Pinheiros, São Paulo. A participação é gratuita. As vagas são limitadas e é necessário fazer inscrição.

Clique aqui para se inscrever no evento.